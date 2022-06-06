Дом с постройками сгорел в воскресенье в Нижнем Тагиле

Происшествие на Глеба Успенского - не единственный пожар в Нижнем Тагиле в ночь с воскресенья на понедельник. Также прошедшей ночью в тагильских поселках пожары уничтожили два садовых дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.