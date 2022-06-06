Дом с постройками сгорел в воскресенье в Нижнем Тагиле

Инцидент случился на улице Глеба Успенского. Огонь распространился на территории, составляющей 140 квадратных метров. В 21:10 по местному времени жильцы вызвали пожарных. Бригада быстро прибыла на место вызова, но значительного урона имущества избежать не удалось.
К тушению было привлечено 15 пожарных и 5 единиц техники. Хотя возгорание вскоре было устранено, успели сгореть двухэтажный дом и рядом стоящие хозяйственные помещения.
Происшествие на Глеба Успенского - не единственный пожар в Нижнем Тагиле в ночь с воскресенья на понедельник. Также прошедшей ночью в тагильских поселках пожары уничтожили два садовых дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.