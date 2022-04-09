Мужчина избил лопатой собаку в Березовском

Мужчина избил лопатой собаку в Березовском
Видео

Сегодня, 20:08
Мужчина избил собственную собаку, которая сидела на привязи, лопатой. Инцидент произошел 8 апреля в частном доме на улице Ленина в Березовском.
Видео:группа волонтерского движения Вконтакте

Собаку изъяли волонтеры движения «Подари свою доброту». По их словам, животное в сознании, но получило серьезные травмы.

На место также выезжала полиция. Хозяин в результате оплатил лечение, но собаке требуется дальнейшее лечение. Предполагается, что владелец пытался разнять устроивших драку псов.

Волонтеры заявляют, что не теле пострадавшего животного есть следы от укусов другой собаки. Хозяева планируют построить вольер для пострадавшей.

Все раны собаке обработали в клинике, а также поставили антибиотики, сообщили представители движения.

Материалы по теме:
избиениеБерезовскийсобака
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы