Мужчина избил лопатой собаку в Березовском

Мужчина избил собственную собаку, которая сидела на привязи, лопатой. Инцидент произошел 8 апреля в частном доме на улице Ленина в Березовском.

Видео: группа волонтерского движения Вконтакте Собаку изъяли волонтеры движения «Подари свою доброту». По их словам, животное в сознании, но получило серьезные травмы. На место также выезжала полиция. Хозяин в результате оплатил лечение, но собаке требуется дальнейшее лечение. Предполагается, что владелец пытался разнять устроивших драку псов. Волонтеры заявляют, что не теле пострадавшего животного есть следы от укусов другой собаки. Хозяева планируют построить вольер для пострадавшей. Все раны собаке обработали в клинике, а также поставили антибиотики, сообщили представители движения.

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