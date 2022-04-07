В Екатеринбурге мужчина избил стаффорда в лифте

Posted 7 апреля 2022,, 13:09
Published 7 апреля 2022,, 13:09
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Инцидент засняли камеры видеонаблюдения, установленные в подъемнике. Об этом информирует КП-Екатеринбург».
Местные жители считают, что подозреваемый в момент избиения находился в состоянии наркотического опьянения. Заявление в полицию написала общественница Евгения Ханипова. Женщина добивается изъятия собаки у мужчины.
По словам соседей, ранее этот гражданин хулиганил и ломал двери. Успокаивать его пришлось сотрудникам Росгвардии. С горожанином провели профилактическую беседу и отпустили.
После избиения пса, полиции мужчина дверь не открыл. Супруга подозреваемого пишет в соцсетях посты в его поддержку. У пары есть маленький ребенок.
По факту избиения стаффордширского терьера полицейские проводят доследственную проверку. Мужчину через некоторое время все же удалось доставить в участок и опросить.