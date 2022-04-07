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Posted 7 апреля 2022,, 13:09

Published 7 апреля 2022,, 13:09

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Екатеринбурге мужчина избил стаффорда в лифте

7 апреля 2022, 13:09
В столице Свердловской области житель дома № 35 на улице Героев России третьего апреля жестоко избил ногами своего стаффордширского терьера в лифте жилого дома.

Инцидент засняли камеры видеонаблюдения, установленные в подъемнике. Об этом информирует КП-Екатеринбург».

Местные жители считают, что подозреваемый в момент избиения находился в состоянии наркотического опьянения. Заявление в полицию написала общественница Евгения Ханипова. Женщина добивается изъятия собаки у мужчины.

По словам соседей, ранее этот гражданин хулиганил и ломал двери. Успокаивать его пришлось сотрудникам Росгвардии. С горожанином провели профилактическую беседу и отпустили.

После избиения пса, полиции мужчина дверь не открыл. Супруга подозреваемого пишет в соцсетях посты в его поддержку. У пары есть маленький ребенок.

По факту избиения стаффордширского терьера полицейские проводят доследственную проверку. Мужчину через некоторое время все же удалось доставить в участок и опросить.

#Происшествия
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