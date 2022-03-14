20 мирных жителей погибли в Донецке в результате ракетного обстрела военными Украины

20 мирных жителей погибли в Донецке в результате ракетного обстрела военными Украины
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Сегодня, 18:06
20 жителей Донецка погибли в результате удара тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу. Еще 28 человек, в том числе и дети, тяжело ранены.
Видео:министерство обороны РФ

Обстрел города был произведен из района Красноармейска, который контролируют украинские националисты. Применение такого вида оружия по городу, в котором нет никаких огневых позиций, является военным преступлением.

Выбор оружия доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что решение на применение такого типа ракетного вооружения может приниматься только после утверждения руководством ВС Украины в Киеве.

Напомним, в ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний сержант Росгвардии из Балашихи. У него остались жена и маленький ребенок. Свердловчанин был кинологом, собака тоже погибла.

Сюжеты:
Операция на Украине
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