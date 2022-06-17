Тагильский атлет установил пятый рекорд России

Молодой атлет из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин уже в пятый раз в спортивной карьере установил рекорд страны.

Видео: Youtube-канал Юлии Пастух Фанис профессионально занимается спортом более восьми лет. Он специализируется на стритлифтинге, производном воркаута. Представители этого вида спорта стремятся до совершенства отточить подтягивания на турнике и отжимания на брусьях. Рекордсмен России не только выступает индивидуально, но и тренирует команду «Стойкие». В активе его воспитанников - семь рекордов России. На счету самого Фаниса теперь - пять достижений общенационального масштаба. На этот раз парень удерживал себя в висе одной рукой за горизонтальный уголок перекладины в течение 45,8 секунды. К покорению пятого личного рекорда он готовился около месяца, сообщил Фанис Хайруллин в соцсети ВКонтакте.

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