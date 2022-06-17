Тагильский атлет установил пятый рекорд России

Тагильский атлет установил пятый рекорд России
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Сегодня, 19:48
Молодой атлет из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин уже в пятый раз в спортивной карьере установил рекорд страны.
Видео:Youtube-канал Юлии Пастух

Фанис профессионально занимается спортом более восьми лет. Он специализируется на стритлифтинге, производном воркаута. Представители этого вида спорта стремятся до совершенства отточить подтягивания на турнике и отжимания на брусьях.

Рекордсмен России не только выступает индивидуально, но и тренирует команду «Стойкие». В активе его воспитанников - семь рекордов России.

На счету самого Фаниса теперь - пять достижений общенационального масштаба. На этот раз парень удерживал себя в висе одной рукой за горизонтальный уголок перекладины в течение 45,8 секунды. К покорению пятого личного рекорда он готовился около месяца, сообщил Фанис Хайруллин в соцсети ВКонтакте.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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