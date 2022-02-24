Нам бы кто помог. Тагильчане высказались о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в городе

Это прежде всего люди, которые из-за военных действий вынуждены бежать. И бегут в основном женщины, дети и старики. Мой долг, как человека, помочь другому человеку в такой ситуации. Не так давно и у нас была война, ещё живы воспоминания, где наши люди, в том числе украинцы, — не споря и не выясняя кто прав, а кто нет, кому нужна помощь, а кому нет, — вставали плечом к плечу. Да, в России тоже плохо, но сейчас есть те, кому ещё хуже. От своей семьи мы уже собрали все и завтра отвезем в пункт приёма. Добрее будьте. Ведь неизвестно, что будет завтра, как бы и нам не пришлось бежать, сломя голову бросая дома, квартиры и работы, сказал подписчик Михаил.