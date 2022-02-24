Нам бы кто помог. Тагильчане высказались о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в городе

Нам бы кто помог. Тагильчане высказались о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в городе
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Сегодня, 14:44

Тагильчане высказались о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в городе

Нужно ли помогать беженцам и готовы ли тагильчане оказать эту помощь, узнала редакция TagilCity.ru на улицах города. Опрошенные считают, что помогать нужно, но не все из них готовы это сделать.

18 февраля на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР республики заявили об эвакуации населения на территорию России. После этого тысячи беженцев стали прибывать в регионы. В первую очередь их приняла Ростовская область. Сейчас бежавшее население принимают все регионы, в том числе и Свердловская область.

В Нижнем Тагиле был объявлен сбор гуманитарной помощи, а муниципалитет сообщил о готовности принять людей, покинувших свои дома. А готовы ли жители города оказать поддержку и как вообще они относятся к беженцам с ДНР и ЛНР, выяснила редакция TagilCity.ru.

Неповинные люди страдают

Опрашивать горожан мы начали на Привокзальной площади. Здесь ожидают автобус или маршрутку тагильчане из разных районов города. На вопрос — Нужно ли помогать беженцам? — практически все отвечают «Конечно», кроме одного молодого человека.

Мы народ добрый, должны всем помогать, но и нам должны помогать, у нас и так проблемы в стране,отметил он.

Остальные опрошенные считают, что страдают люди, которые не виноваты в том, что оказались в зоне конфликта. Так, 80-летняя тагильчанка при словах о беженцах дрожащим голосом говорит:

В такое положение не дай Бог попасть. Я думаю, что нужно.

Двое пенсионеров на остановке перед общением с редакцией TagilCity.ru активно обсуждали эскалацию кризиса вокруг Украины. «Помогать людям нужно, — отвечают они. — Это русские люди, на этом все сказано».

Такого же мнения придерживаются и молодые тагильчане. 20-летняя девушка в горнолыжном костюме и в шапке с российской символикой поделилась, что нужно с пониманием относится к непростой жизненной ситуации беженцев. А ее ровесник отметил, что Россия — справедливая страна.

Но утвердительным ответ был не сразу, многие подумали, что речь идет о мигрантах, после уточнения говорили, что оказать помощь нужно. Так, три продавщицы на улице практически в один голос громко заявляют «Нет», но поняв, что редакция говорим о жителях ДНР и ЛНР, одна из них произносит:

Смотря каким. Кто бил женщин в Екатеринбурге (прим. — южане) — таким нет. А кто приехал нормальные люди и адекватно себя ведут — да,эмоциональными жестами объясняет она и употребляет «крепкое словцо».

Неподалеку от них разбирает постройки компания южан.

Я сам беженец

Рабочие неохотно идут к нам навстречу: некоторые их них плохо знают русский язык. Спустя минуту рассуждений, отправляют улыбчивого добровольца.

— Нужно ли помогать беженцам? — спрашивает корреспондент TagilCity.ru.

— Конечно, я сам беженец, — отвечает молодой человек в робе.

— Как вам помогли, когда вы приехали?

— Никак.

Южанин убежден, что помогать в первую очередь должен народ, лишь потом государство. Люди, по его мнению, должны поделиться с прибывшими теплыми вещами или предоставить им временное жилье. Сам он отметил, что двери его дома всегда открыты для гостей.

Нам бы кто помог

На вопрос — Готовы ли вы помочь беженцам? — большая часть тагильчан отвечает однозначно нет. Причины — крохотные квартиры или отсутствие своего жилья, маленький заработок и другие личные проблемы.

По мнению пожилых тагильчан, тяжелее всего пенсионерам. Бабушки на привокзальной площади причитают, что помочь не в силах. Мужчина преклонных лет в строительной запыленной форме идет на обед, но решает уделить время корреспондентам:

Я, в принципе, немножко с этим делом не готов. Я на пенсии, еще подрабатываю. А жилье — у меня не хватит достаточно площади даже одному человеку помочь. Народ у нас в России бедствует, я сам на пенсии, и пенсионеры у нас в очень тяжелом положении. Но людей бросать нельзя. Пусть они с черной кожей были бы или по-другому, но бывший Советский союз, надо понять и сделать соответствующие выводы. И помочь.

Молодые тагильчане не готовы лишь разместить у себя беженцев, но оказать гуманитарную помощь или морально поддержать население ДНР и ЛНР — да. А вот тагильчане в возрасте 40+ не хотят поддерживать беженцев.

Кто бы нам помог. Мы сами живем без квартиры, без всего. Нам никто не помогает, почему мы должны всем помогать? задается вопросов продавец на улице.

Государство берет деньги с народа, поэтому помогает все равно народ

Помогать должны и народ, и государство — поделился своими мыслями молодой тагильчанин. Также считают единицы, большая же часть опрошенных отметила, что оказать поддержку должна только власть.

Устроить на работу, выделить временное жилье. Все,говорит уличная продавщица.

А 20-летний тагильчанин считает, что Россия должна оказать военную помощь ДНР и ЛНР, что уже сделано. Пенсионеры отмечают, что страна должна предоставить жилье. Пожилой мужчина в строительной форме, ранее рассуждающий о судьбе пенсионеров, предложил:

Где-то включать резервы не жилья, а общежитий. Реконструировать старые здания по-быстрому. А потом решать уже. Опять же «Единая Россия» должна решать этот вопрос, раз они взялись за это дело.

Помимо государства помогать должны те люди, у которых есть такая возможность, отметила 20-летняя девушка в шапке с надписью «Россия».

Также в комментариях под видео об опросе горожан от TagilCity.ru высказались десятки тагильчан. Помочь готовы лишь единицы.

Это прежде всего люди, которые из-за военных действий вынуждены бежать. И бегут в основном женщины, дети и старики. Мой долг, как человека, помочь другому человеку в такой ситуации. Не так давно и у нас была война, ещё живы воспоминания, где наши люди, в том числе украинцы, — не споря и не выясняя кто прав, а кто нет, кому нужна помощь, а кому нет, — вставали плечом к плечу. Да, в России тоже плохо, но сейчас есть те, кому ещё хуже. От своей семьи мы уже собрали все и завтра отвезем в пункт приёма. Добрее будьте. Ведь неизвестно, что будет завтра, как бы и нам не пришлось бежать, сломя голову бросая дома, квартиры и работы, сказал подписчик Михаил.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на территории Украины. 21 февраля он признал независимость ДНР и ЛНР.

Сюжеты:
ДНР и ЛНРЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Украинатагильчанепривокзальная площадьбеженцыНижний ТагилДНР и ЛНР
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