Нам бы кто помог. Тагильчане высказались о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в городе

18 февраля на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР республики заявили об эвакуации населения на территорию России. После этого тысячи беженцев стали прибывать в регионы. В первую очередь их приняла Ростовская область. Сейчас бежавшее население принимают все регионы, в том числе и Свердловская область.
В Нижнем Тагиле был объявлен сбор гуманитарной помощи, а муниципалитет сообщил о готовности принять людей, покинувших свои дома. А готовы ли жители города оказать поддержку и как вообще они относятся к беженцам с ДНР и ЛНР, выяснила редакция TagilCity.ru.
Опрашивать горожан мы начали на Привокзальной площади. Здесь ожидают автобус или маршрутку тагильчане из разных районов города. На вопрос — Нужно ли помогать беженцам? — практически все отвечают «Конечно», кроме одного молодого человека.
Мы народ добрый, должны всем помогать, но и нам должны помогать, у нас и так проблемы в стране,отметил он.
Остальные опрошенные считают, что страдают люди, которые не виноваты в том, что оказались в зоне конфликта. Так, 80-летняя тагильчанка при словах о беженцах дрожащим голосом говорит:
В такое положение не дай Бог попасть. Я думаю, что нужно.
Двое пенсионеров на остановке перед общением с редакцией TagilCity.ru активно обсуждали эскалацию кризиса вокруг Украины. «Помогать людям нужно, — отвечают они. — Это русские люди, на этом все сказано».
Такого же мнения придерживаются и молодые тагильчане. 20-летняя девушка в горнолыжном костюме и в шапке с российской символикой поделилась, что нужно с пониманием относится к непростой жизненной ситуации беженцев. А ее ровесник отметил, что Россия — справедливая страна.
Но утвердительным ответ был не сразу, многие подумали, что речь идет о мигрантах, после уточнения говорили, что оказать помощь нужно. Так, три продавщицы на улице практически в один голос громко заявляют «Нет», но поняв, что редакция говорим о жителях ДНР и ЛНР, одна из них произносит:
Смотря каким. Кто бил женщин в Екатеринбурге (прим. — южане) — таким нет. А кто приехал нормальные люди и адекватно себя ведут — да,эмоциональными жестами объясняет она и употребляет «крепкое словцо».
Неподалеку от них разбирает постройки компания южан.
Рабочие неохотно идут к нам навстречу: некоторые их них плохо знают русский язык. Спустя минуту рассуждений, отправляют улыбчивого добровольца.
— Нужно ли помогать беженцам? — спрашивает корреспондент TagilCity.ru.
— Конечно, я сам беженец, — отвечает молодой человек в робе.
— Как вам помогли, когда вы приехали?
— Никак.
Южанин убежден, что помогать в первую очередь должен народ, лишь потом государство. Люди, по его мнению, должны поделиться с прибывшими теплыми вещами или предоставить им временное жилье. Сам он отметил, что двери его дома всегда открыты для гостей.
На вопрос — Готовы ли вы помочь беженцам? — большая часть тагильчан отвечает однозначно нет. Причины — крохотные квартиры или отсутствие своего жилья, маленький заработок и другие личные проблемы.
По мнению пожилых тагильчан, тяжелее всего пенсионерам. Бабушки на привокзальной площади причитают, что помочь не в силах. Мужчина преклонных лет в строительной запыленной форме идет на обед, но решает уделить время корреспондентам:
Я, в принципе, немножко с этим делом не готов. Я на пенсии, еще подрабатываю. А жилье — у меня не хватит достаточно площади даже одному человеку помочь. Народ у нас в России бедствует, я сам на пенсии, и пенсионеры у нас в очень тяжелом положении. Но людей бросать нельзя. Пусть они с черной кожей были бы или по-другому, но бывший Советский союз, надо понять и сделать соответствующие выводы. И помочь.
Молодые тагильчане не готовы лишь разместить у себя беженцев, но оказать гуманитарную помощь или морально поддержать население ДНР и ЛНР — да. А вот тагильчане в возрасте 40+ не хотят поддерживать беженцев.
Кто бы нам помог. Мы сами живем без квартиры, без всего. Нам никто не помогает, почему мы должны всем помогать? задается вопросов продавец на улице.
Помогать должны и народ, и государство — поделился своими мыслями молодой тагильчанин. Также считают единицы, большая же часть опрошенных отметила, что оказать поддержку должна только власть.
Устроить на работу, выделить временное жилье. Все,говорит уличная продавщица.
А 20-летний тагильчанин считает, что Россия должна оказать военную помощь ДНР и ЛНР, что уже сделано. Пенсионеры отмечают, что страна должна предоставить жилье. Пожилой мужчина в строительной форме, ранее рассуждающий о судьбе пенсионеров, предложил:
Где-то включать резервы не жилья, а общежитий. Реконструировать старые здания по-быстрому. А потом решать уже. Опять же «Единая Россия» должна решать этот вопрос, раз они взялись за это дело.
Помимо государства помогать должны те люди, у которых есть такая возможность, отметила 20-летняя девушка в шапке с надписью «Россия».
Также в комментариях под видео об опросе горожан от TagilCity.ru высказались десятки тагильчан. Помочь готовы лишь единицы.
Это прежде всего люди, которые из-за военных действий вынуждены бежать. И бегут в основном женщины, дети и старики. Мой долг, как человека, помочь другому человеку в такой ситуации. Не так давно и у нас была война, ещё живы воспоминания, где наши люди, в том числе украинцы, — не споря и не выясняя кто прав, а кто нет, кому нужна помощь, а кому нет, — вставали плечом к плечу. Да, в России тоже плохо, но сейчас есть те, кому ещё хуже. От своей семьи мы уже собрали все и завтра отвезем в пункт приёма. Добрее будьте. Ведь неизвестно, что будет завтра, как бы и нам не пришлось бежать, сломя голову бросая дома, квартиры и работы, сказал подписчик Михаил.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на территории Украины. 21 февраля он признал независимость ДНР и ЛНР.