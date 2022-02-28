Слуцкий выразил надежду на положительный исход переговоров с Украиной

Россия и Украина завершили первый этап переговоров вечером в понедельник, 28 февраля. О том, как и когда пройдет второй раунд, журналистам рассказал Леонид Слуцкий.
Действительно, прекращение огня, демилитаризация, другие вопросы, стоящие сегодня на повестке дня, конечно же обсуждались и многие другие. Но давайте сейчас не будем обсуждать конкретно итоги, обратился к СМИ представитель российской делегации.
Леонид Слуцкий подчеркнул, что необходимо проанализировать поставленные на переговорах вопросы в столицах, после чего будет принято решение о продолжении дипломатической встречи Киева и Москвы.
Важно, что стороны друг друга слышат, это главнейший итог сегодняшних переговоров, та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Но формат состоялся. Не за горами второй раунд, заявил Слуцкий.
Российский дипломат заверил СМИ, что время имеет в настоящий момент важное значение, поэтому все вопросы в Кремле будут обсуждаться сразу по прибытию в столицу. Говоря о возможности положительного исхода переговоров, Слуцкий выразил надежду, что именно так и будет.
Если бы не было надежды, мы бы не работали в данном формате. Продолжаем работать и расскажем обо всем, как только у нас будет такая возможность, подытожил дипломат.
Конкретные темы для обсуждения, а также выдвигаемые сторонами требования не оглашаются. В том числе, Слуцкий не стал говорить о позиции Киева по Крыму и Донбассу.
Напомним, переговоры по ситуации на Донбассе должны были состояться в воскресенье, 27 февраля. Однако, из-за логистической цепочки украинской делегации, переговорщики из Киева прибыли в Беларусь только к обеду 28 февраля.