Слуцкий выразил надежду на положительный исход переговоров с Украиной

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что ко второму раунду переговоров Москва и Киев подойдут после обсуждения в столицах ключевых моментов первого этапа. О чем именно говорили дипломаты, не сообщается.

Видео: РИА-Новости Россия и Украина завершили первый этап переговоров вечером в понедельник, 28 февраля. О том, как и когда пройдет второй раунд, журналистам рассказал Леонид Слуцкий. Действительно, прекращение огня, демилитаризация, другие вопросы, стоящие сегодня на повестке дня, конечно же обсуждались и многие другие. Но давайте сейчас не будем обсуждать конкретно итоги, обратился к СМИ представитель российской делегации. Леонид Слуцкий подчеркнул, что необходимо проанализировать поставленные на переговорах вопросы в столицах, после чего будет принято решение о продолжении дипломатической встречи Киева и Москвы. Важно, что стороны друг друга слышат, это главнейший итог сегодняшних переговоров, та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Но формат состоялся. Не за горами второй раунд, заявил Слуцкий. Российский дипломат заверил СМИ, что время имеет в настоящий момент важное значение, поэтому все вопросы в Кремле будут обсуждаться сразу по прибытию в столицу. Говоря о возможности положительного исхода переговоров, Слуцкий выразил надежду, что именно так и будет. Если бы не было надежды, мы бы не работали в данном формате. Продолжаем работать и расскажем обо всем, как только у нас будет такая возможность, подытожил дипломат. Конкретные темы для обсуждения, а также выдвигаемые сторонами требования не оглашаются. В том числе, Слуцкий не стал говорить о позиции Киева по Крыму и Донбассу. Напомним, переговоры по ситуации на Донбассе должны были состояться в воскресенье, 27 февраля. Однако, из-за логистической цепочки украинской делегации, переговорщики из Киева прибыли в Беларусь только к обеду 28 февраля. Российские дипломаты прибыли в Беларусь для переговоров с представителями Украины

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter