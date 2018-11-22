Друзья! Наконец-то пришла настоящая зима, и началась она с выходных, а это еще один повод весело провести уик-энд. Чтобы не пропустить ничего интересного, читайте культообзор от TagilCity.ru.



Начало зимы принесло нам, конечно же, яркое спортивное событие – этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина. Летающие лыжники из 15 стран покажут свое мастерство и поборятся за место в квалификации. Берите с собой горячий чай, надевайте теплые варежки, вам предстоит увидеть захватывающие соревнования.



3 декабря во всем мире отмечается День инвалидов, и к этому празднику в Нижнем Тагиле пройдут специальные мероприятия. Ведь такие люди ограничены лишь возможностями здоровья, но в остальном их таланты не имеют границ.



Также вы сможете посетить несколько интересных мастер-классов, побывать на форуме и узнать, что такое свобода, услышать органную музыку и еще многое другое.



Хороших вам выходных!

