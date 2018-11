«Нет проблем»

Открытие 30 ноября в 17:00

Вил Варзилла вырос в Северной Каролине, но последние несколько лет провел в Нью-Йорке в качестве фрилансера в фотоиндустрии. Его работа «Нет проблем» появилась в The New York Times, The New Yorker, Vice и Bloomberg Businessweek.



Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20А