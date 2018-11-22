Друзья! Наконец-то пришла настоящая зима, и началась она с выходных, а это еще один повод весело провести уик-энд. Чтобы не пропустить ничего интересного, читайте культообзор от TagilCity.ru.
Начало зимы принесло нам, конечно же, яркое спортивное событие – этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина. Летающие лыжники из 15 стран покажут свое мастерство и поборятся за место в квалификации. Берите с собой горячий чай, надевайте теплые варежки, вам предстоит увидеть захватывающие соревнования.
3 декабря во всем мире отмечается День инвалидов, и к этому празднику в Нижнем Тагиле пройдут специальные мероприятия. Ведь такие люди ограничены лишь возможностями здоровья, но в остальном их таланты не имеют границ.
Также вы сможете посетить несколько интересных мастер-классов, побывать на форуме и узнать, что такое свобода, услышать органную музыку и еще многое другое.
Хороших вам выходных!
V, VI этапы Кубка мира FIS по прыжкам на лыжах с трамплина
1 и 2 декабря с 18:30. На участие в представительных соревнованиях заявились спортсмены из 15 стран, в том числе летающие лыжники Канады и США. Стоимость: 50 – 300 рублей. Комплекс трамплинов СДЮСШОР «Аист».
Программа соревнований
Суббота, 1 декабря
18:30 - церемония открытия;
18:45 – Пробная попытка, К-120;
19:45 – 1-я зачетная попытка, К-120;
Финальная попытка;
Церемония награждения;
Пресс-конференция.
Воскресенье, 2 декабря
18:30 – Квалификация, К-120;
20:00 – 1-я зачетная попытка, К-120;
Финальная попытка;
Церемония награждения;
Пресс-конференция.
График движения бесплатных автобусов
Расписание автобусов №3 и №19
День инвалида
Творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Зима – это здорово»
1 декабря в 14:00 ДК «Юбилейный»
Школьная выставка творческих работ «Давайте делать добрые дела!», посвященная Международному Дню инвалидов
1 декабря в 18:00 ДШИ №1, ул. Вогульская, 42
Тематический вечер ко Дню инвалида
3 декабря в 15:00 ДК «Юбилейный»
«Люди с инвалидностью. Что можешь сделать для них ты?»: информационно-просветительское мероприятие
3 декабря в 13:30 Библиотека № 1
Творчество, спорт и волонтерство: безграничные возможности инвалидов в Нижнем Тагиле
Инвалидность – не приговор. Это доказывают люди ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Тагиле. Они также проживают яркую, интересную жизнь со множеством интересов и увлечений.
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Лучшие летающие лыжники мира откроют соревнования в Нижнем Тагиле вечером 30 ноября
Вечером 30 ноября в Нижнем Тагиле пройдут первые соревнования в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Лучшие атлеты мира примут участие в отборе, а днём позже совершат зачётную попытку на официальном этапе состязаний.
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Жизнь после приюта: депутаты Госдумы РФ предлагают возврат бродячих животных на улицу
Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект о возврате бродячих животных из приюта в среду обитания после проведения процедур вакцинации и стерилизации.
2 декабря в 15:00 Под руководством мастера Вы создадите из глины праздничную игрушку-колокольчик – подарок для новогодней ёлочки! Запись по телефону: 25-26-47. Стоимость: 300 рублей.
Нижнетагильский музей изобразительного искусства, ул. Уральская, 7
«Флюид арт часы»
1 декабря в 13:00 Часы – самая востребованная вещь в канун Нового Года. Ведь именно часы притягивают взгляд каждого в ожидании самого долгожданного события года. Запись по телефону: 25-26-47. Стоимость: 1500 рублей.
Нижнетагильский музей изобразительного искусства, ул. Уральская, 4
«Бормотунчики»
1 декабря в 15:00 Детям, и взрослым будет интересно не только познакомиться с фантастическим разумным существом – бормотунчиком, но и сделать его своими руками. Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 70 руб., студент – 70 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 90 руб. Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Заседание клуба «Тагильский родовед»
1 декабря в 14:00 Лидия Евгеньевна Порохина расскажет о родословной Жбановых-Тележниковых. Доклад Любови Игоревны Фомич называется «Ходоки» истории. История «Незнакомки Крамского». Кроме этого, Екатерина Анатольевна Гапонова расскажет о своем проекте «Краеведческая игра «Наследники». Проект инклюзивного туризма в Нижнем Тагиле». Завершит заседание знакомство с первым залом выставки «Пусть сквозь века», посвященной истории старообрядчества. Экскурсию проведет один из авторов выставки, руководитель проекта, научный сотрудник фондов Наталья Геннадьевна Шурыгина. Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1.
Фотовыставки
«Нет проблем»
Открытие 30 ноября в 17:00 Вил Варзилла вырос в Северной Каролине, но последние несколько лет провел в Нью-Йорке в качестве фрилансера в фотоиндустрии. Его работа «Нет проблем» появилась в The New York Times, The New Yorker, Vice и Bloomberg Businessweek. Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20А
«Открытые и искренние»
Открытие 1 декабря в 18:00 Йенс Крауэр уличный и документальный фотограф, базирующийся в Цюрихе, Швейцария, и официальный фотохудожник Fujifilm. Он работает на улицах Нью-Йорка, Стамбула, Парижа, Киева, Гонконга и многих других городов, и ищет «решающий момент» в повседневной жизни разных людей и культур. Его работа широко представлена в Европе и в некоторых частях США.
Галерея «BUNKER», ул. Карла Маркса, 22
Участок улицы рядом с ледовым городком в Нижнем Тагиле будет перекрыт с 1 декабря
С 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года в связи со строительством и работой ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле будет перекрыт участок улицы.
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Жизнь без зависимостей: форум «Свобода быть собой» пройдет в Нижнем Тагиле 1 декабря
1 декабря в Нижнем Тагиле пройдет молодежный форум «Свобода быть собой», целью которого является формирования мировоззрения здорового человека.
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«Верх цинизма»: хотят ли самозанятые в Нижнем Тагиле выйти из тени и платить налоги?
В Российской Федерации с 1 января 2019 года будет введён специальный налоговый режим – так называемый «Налог на профессиональный доход», или налог для самозанятых. Под действие режима попадут четыре субъекта, среди которых пока нет Свердловской области.
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Форум «Свобода быть собой
1 декабря в 09:00
Что такое свобода?
Зависимость или свобода - что ты выбираешь?
Возможно ли ни от чего (ни от кого) не зависеть?
Что нужно сделать, чтобы стать свободным?
Возможна ли полная свобода?
Что значит - быть собой?
Что людям мешает быть собой?
В чем проявляется свобода быть собой?
Нижнетагильский торгово-экономический колледжа, ул. Ленина 2а.
Спектакли
«Тартюф»
1 декабря в 18:00 Невозможно отказать в прозорливости господину Мольеру, предчувствовавшему бессмертность своего героя. В киноверсии комедии этот самый герой поет о себе: «Тартюфы не умрут, и будут жить пока живут все те, кто верит пышным фразам, И те лгуны, что нас зовут Вселенский рай построить разом». Господин Оргон как раз из тех, кто верит и фразам, и фальшивому благочестию, и деланному благородству своего кумира, с радостью принимая желаемое за действительное. Очарованный талантливым нахалом, азартно манипулирующим людьми, он готов отдать Тартюфу не только последнюю рубашку, но и собственный дом, богатство и даже красавицу дочь. Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Пока она умирала»
2 декабря в 18:00 «Пока она умирала» – это рождественская история, произошедшая с неугомонной Софьей, ее дочерью Татьяной и мужчиной «бесвребровского» возраста, в финале которой окажутся трепетно счастливы не только они. Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Theatre HD: Балет «Дон Кихот»
2 декабря с 18:30. «Дон Кихот» чаще других балетов сравнивают с шампанским – ощущение праздника и легкой эйфории зрителям гарантировано. Особенно если спектакль танцуют настоящие виртуозы и блистательные актеры, такие, как Екатерина Крысанова и Семен Чудин. Веселый, искрометный, темпераментный «Дон Кихот» – один из самых любимых труппой Большого и зрителями балетов в репертуаре театра. На сцене и в зале царит атмосфера праздника, которой нам так не хватает в жизни, а знаменитые 32 фуэте венчают этот праздник королевским финалом. Стоимость: 450 рублей. Мягкий кинотеатр DEPO
Цикл концертов «Притяжение органа: книга странствий». Ольга Жукова
2 декабря в 16:00 Лауреат международных конкурсов Ольга Жукова, орган (Россия–Швейцария). Стоимость: 650 рублей.