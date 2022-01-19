Ключи Нижнего Тагила: улица Старобазарная

Долгое время на улице Носова была брусчатка. Но несколько лет назад транспортную артерию капитально отремонтировали, заасфальтировав проезжую часть, проложив кое-где тротуары для пешеходов. Передвигаться по ней стало удобнее. Итак, в путь по улице Носова!
В старину она начиналась… с базара. Отсюда и название! Позже, когда торговых площадей стало не хватать, базар разместили поближе к центральной части города. А переименовали Старобазарную в улицу Носова в 70-е годы прошлого века.
С тех пор многое изменилось. Нет учебно-производственного предприятия общества глухих. Как веяние времени — френд-зона для молодёжи, бизнес-центр на этом месте. Напротив-учебные мастерские Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна филиала Московской государственной промышленной академии имени С. Г. Строганова. Кстати, до постройки нового здания в начале семидесятых годов именно там располагалось училище.
Богата история Меднорудянского карьера, который протянулся вдоль улицы Носова. Там месторождение меди было открыто ещё в 18 веке. Руда поставлялась на Выйский медеплавильный завод. В 19 веке добыча велась подземным способом, работали несколько десятков небольших шахт. Кроме медной руды добывался и малахит, который, в частности, применялся при отделке Исаакиевского собора и Эрмитажа.
Ещё до революции, из-за того, что богатые месторождения были отработаны, подземная добыча была прекращена. Месторождение находилось на консервации до 1972 года. С тех пор началась добыча железной руды открытым способом. Работа в карьере активно велась до начала 90-х годов. Ныне Меднорудянское месторождение снова на консервации.
С разработкой карьера под зону обрушения попала часть домов по улице Носова. Снесли и деревянный клуб, который был центром культурной жизни Ключей с тридцатых годов, где люди собирались на фильмы и танцы. Под Дом культуры «Горняк» выделили часть кирпичного здания послевоенной постройки на улице Носова, 83. В нём ныне действуют кружки декоративно-прикладного творчества, танцевальный, фольклорный, театральный, клубы по интересам и т. д. для людей разного возраста.
Спортивная жизнь бурлила на стадионе «Высокогорец». Жители собирались на футбольные и хоккейные баталии, была площадка для городошного спорта, заливался каток, где детвора и молодёжь катались на коньках. С открытием нового стадиона в пойме реки Тагил старый постепенно зачах, зарос травой, превратился в «пастбище» для коров. К счастью, у стадиона появился новый хозяин, его огородили, засеяли травой, привели в порядок. Как и раньше там проводятся футбольные матчи, стадион продолжает свою спортивную жизнь.
Продолжает свою работу «Пельменная». По соседству, на улице Штурмовой, функционирует баня. В ней собираются любители помыться и попариться не только с Ключей, но и из других частей города.
Оправдывая своё прежнее торговое название — Старобазарная — улица за последние годы приросла новыми объектами. Новый продуктовый магазин, в частности, появился на месте Шибневой ямы. Назвали её так потому, что до революции рядом находился магазин купца Шибнева, который специализировался на торговле мясом. В глубокой яме купалась детвора. Но потом яму засыпали, на ней выросли высокие берёзы и вот, наконец, появился новый магазин. Преемственность торговли на этом месте налицо!
Увидев новый детский сад около школы № 48, вспомнил старый бревенчатый, что был за нынешним филиалом «Реквиема», в красном здании которого раньше размещалась начальная школа. Всё течёт, всё меняется! Примета времени — не только новые точки торговли и сферы услуг. Строятся на улице Носова и по-соседству добротные дома. Многие подвели к своим жилищам зимний водопровод, идёт газификация Ключей — Голого Камня. С пуском газа жизнь в домах местных жителей станет намного комфортнее!
Продолжение следует.