Ключи Нижнего Тагила: улица Старобазарная

Параллельно Челюскинцев расположена ещё одна артерия Ключей — улица Носова (в прошлом –Старобазарная). Эта одна из самых длинных улиц города протянулась от завода имени Куйбышева до кладбища «Висимское». Сначала именно по ней было организовано автобусное движение.

Долгое время на улице Носова была брусчатка. Но несколько лет назад транспортную артерию капитально отремонтировали, заасфальтировав проезжую часть, проложив кое-где тротуары для пешеходов. Передвигаться по ней стало удобнее. Итак, в путь по улице Носова! В старину она начиналась… с базара. Отсюда и название! Позже, когда торговых площадей стало не хватать, базар разместили поближе к центральной части города. А переименовали Старобазарную в улицу Носова в 70-е годы прошлого века. С тех пор многое изменилось. Нет учебно-производственного предприятия общества глухих. Как веяние времени — френд-зона для молодёжи, бизнес-центр на этом месте. Напротив-учебные мастерские Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна филиала Московской государственной промышленной академии имени С. Г. Строганова. Кстати, до постройки нового здания в начале семидесятых годов именно там располагалось училище. Богата история Меднорудянского карьера, который протянулся вдоль улицы Носова. Там месторождение меди было открыто ещё в 18 веке. Руда поставлялась на Выйский медеплавильный завод. В 19 веке добыча велась подземным способом, работали несколько десятков небольших шахт. Кроме медной руды добывался и малахит, который, в частности, применялся при отделке Исаакиевского собора и Эрмитажа. Ещё до революции, из-за того, что богатые месторождения были отработаны, подземная добыча была прекращена. Месторождение находилось на консервации до 1972 года. С тех пор началась добыча железной руды открытым способом. Работа в карьере активно велась до начала 90-х годов. Ныне Меднорудянское месторождение снова на консервации. С разработкой карьера под зону обрушения попала часть домов по улице Носова. Снесли и деревянный клуб, который был центром культурной жизни Ключей с тридцатых годов, где люди собирались на фильмы и танцы. Под Дом культуры «Горняк» выделили часть кирпичного здания послевоенной постройки на улице Носова, 83. В нём ныне действуют кружки декоративно-прикладного творчества, танцевальный, фольклорный, театральный, клубы по интересам и т. д. для людей разного возраста. Спортивная жизнь бурлила на стадионе «Высокогорец». Жители собирались на футбольные и хоккейные баталии, была площадка для городошного спорта, заливался каток, где детвора и молодёжь катались на коньках. С открытием нового стадиона в пойме реки Тагил старый постепенно зачах, зарос травой, превратился в «пастбище» для коров. К счастью, у стадиона появился новый хозяин, его огородили, засеяли травой, привели в порядок. Как и раньше там проводятся футбольные матчи, стадион продолжает свою спортивную жизнь. Продолжает свою работу «Пельменная». По соседству, на улице Штурмовой, функционирует баня. В ней собираются любители помыться и попариться не только с Ключей, но и из других частей города. Оправдывая своё прежнее торговое название — Старобазарная — улица за последние годы приросла новыми объектами. Новый продуктовый магазин, в частности, появился на месте Шибневой ямы. Назвали её так потому, что до революции рядом находился магазин купца Шибнева, который специализировался на торговле мясом. В глубокой яме купалась детвора. Но потом яму засыпали, на ней выросли высокие берёзы и вот, наконец, появился новый магазин. Преемственность торговли на этом месте налицо! Фото: Виктор Кузнецов Увидев новый детский сад около школы № 48, вспомнил старый бревенчатый, что был за нынешним филиалом «Реквиема», в красном здании которого раньше размещалась начальная школа. Всё течёт, всё меняется! Примета времени — не только новые точки торговли и сферы услуг. Строятся на улице Носова и по-соседству добротные дома. Многие подвели к своим жилищам зимний водопровод, идёт газификация Ключей — Голого Камня. С пуском газа жизнь в домах местных жителей станет намного комфортнее! Продолжение следует. Ключи Нижнего Тагила

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