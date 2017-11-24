Мгновенная карма, малоснежная осень и вернувшийся сын: итоги недели в Нижнем Тагиле

Вот если бы на центральной улице пороли за такое - тогда бы никто не поднимал руку на чужое. Но у нас же не Средневековье. И не чужое все, а общее. А, между прочим, нисколько оно не общее - оно мое, ваше и всех тех, кто платит налоги в казну Нижнего Тагила. И почему мою лавочку, которая из почти 300 лет существования города не простояла и нескольких лет, почему ее какие-то горячие головы проломили? Теперь же их еще искать будут на мои же налоги. А им - штраф 3000!