Мгновенная карма, малоснежная осень и вернувшийся сын: итоги недели в Нижнем Тагиле

Пожалуй, лучшая новость недели, в том, что 15-летний Алексей Думачев нашелся! Его забрали из Екатеринбурга и привезли в Нижний Тагил, а через несколько дней домой вернулась и его томская подруга. Накануне Дня матери хочется пожелать этим юным влюбленным, чтобы они попытались искупить хотя бы часть вины перед своими родителями за все принесенные им переживания. Конечно, для мам мы остаемся детьми даже в 30, 40 и 50 лет, но до совершеннолетия родители несут за детей еще и ответственность перед законом.
Кстати, если говорить о законе, то редакция TagilCity.ru провела расследование и выявила, что за 10 месяцев 2017 года в Нижнем Тагиле зафиксировано в 6 раз больше подростков, связанных с наркотиками, чем за целый 2016 год! Вот зачем дети в это лезут? В наши времена (читать голосом брюзжащей старухи) подростки торопились прочитать книги из списка литературы на лето, переживали за экзамены и не вылезали с факультативов, тренировок и от репетиторов. Никаких интернетов не было - ножками в библиотеки ходили! Некогда было дурью маяться.
А если вернуться в настоящее, то все равно не понятно: как детям из нормальных семей приходит в голову сбегать из дома и тратить карманные деньги на пагубные привычки? Неужели им совсем нечем заняться?
Ах, нет, некоторые товарищи идут гулять по улицам родного города. Увы, при таком благом начинании, как пешая прогулка вместо сидения за компьютером, им не приходит в голову ничего лучше, чем заняться вандализмом. Ну как можно было сломать каменную скамью на Лисьей горе? А ответ, наверное, кроется в нашем законодательстве: за вандализм нарушителям грозит штраф в 3000 рублей. Это если найдут.
Вот если бы на центральной улице пороли за такое - тогда бы никто не поднимал руку на чужое. Но у нас же не Средневековье. И не чужое все, а общее. А, между прочим, нисколько оно не общее - оно мое, ваше и всех тех, кто платит налоги в казну Нижнего Тагила. И почему мою лавочку, которая из почти 300 лет существования города не простояла и нескольких лет, почему ее какие-то горячие головы проломили? Теперь же их еще искать будут на мои же налоги. А им - штраф 3000!
Спасет в этой ситуации только вера в карму, причем иногда в мгновенную. На этой неделе пара воров решила забраться в квартиру со спящими там хозяевами. А если бы они для чистоты дела хозяевам навредили? Представить страшно. Хозяева, кстати, молодцы, проснулись и спугнули гостя из Казахстана, решившего испытать границы тагильского гостеприимства. Дальше балкона оно не распространилось - и мужчина сиганул с балкона обратно. Там его и настигло наказание, хотя, конечно, более суровое, нежели по закону: при падении с балкона 2 этажа вор погиб.
Посягнуть на чужое решили в эту пятницу двое мужчин: с пистолетом в руках они напали на разносчика пенсий. Стрельба в центре Нижнего Тагила закончилась для одного из налетчиков задержанием на месте: разносчик пенсий оказался храбрецом и смог повалить нападавшего. Второй мужчина сбежал с деньгами. Силы полиции брошены на поиск преступника.
Старики при этом и вовсе живут от пенсии до пенсии в самом прямом смысле: свои скудные деньги они тщательно распределяют ровно на месяц. И когда происходит такое наглое ограбление разносчика пенсий - десятки пожилых людей остаются даже без элементарных продуктов. Я это, конечно, не к тому, что надо грабить богатых. Вообще на чужое смотреть не надо. Лучше работу найти. Лучше, но не проще видимо.
А вот лишиться работы могут господа из ООО «Уралстроймонтаж» - многочисленные претензии появились к этому подрядчику по итогам дорожных ремонтов 2017 года. Так, мэрия может сократить срок контракта по улице Космонавтов.
Вопросы по дорогам появились у муниципалитета и к МУП «Служба заказчика городского хозяйства». Специалисты проверят исполнение предписаний, а также оплаты подрядчикам: если предприятие делало переводы за работы, которые не были сделаны качественно, то МУП ожидает уже проверка Контрольно-разведывательным управлением. Несколько обескураживает, почему проверка началась после перевода Вадима Кулика из директоров СЗГХ в вице-мэры по городскому хозяйству. Понаблюдаем.
Проверки добрались до частных структур. Так, после публикации на TagilCity.ru фото с курящими у мусорки поварами ТЦ Райт на Вагонке, Роспотребнадзор провел проверку. Курение продавцов специалистами не обнаружено и не наказано (потому что никто до приезда РПН почему-то не задержал продавцов с сигаретами), однако сами мусорные контейнеры стали причиной административного дела и предприятию грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей.
Еще немного о деньгах. В Telegram появилась информация о доходах московских чиновников. Цифры примечательные. Так, ежегодно сотрудники Правительства Москвы получают в среднем в 175 раз больше, чем в год тратится на каждого тагильчанина из бюджета Нижнего Тагила.
Для тех, кому не удалось получить работу в московской мэрии, редакция TagilCity.ru предлагает работу райтера - внештатно, интересно, современно и с гибким графиком.
Для тех, кто уже вдоволь наработался на этой неделе, мы в новом Культобзоре даем советы по правильному отдыху, а также напоминаем про День матери, грядущее похолодание и невероятно сказочный новогодний раздел. Ну и пусть синоптик не обещали снега до самого декабря. Но TagilCity.ru уже вовсю готовится к Новому 2018 году. А вы?
© Александра Логинова, TagilCity.ru