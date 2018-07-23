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Posted 23 июля 2018,, 11:40

Published 23 июля 2018,, 11:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

1,6 млн рублей выделено на ремонт мягкой кровли Тагильского пансионата

23 июля 2018, 11:40
В 2018 году будет осуществлен капитальный ремонт мягкой кровли ГАУ «Тагильский пансионат» по адресу улица Красногвардейская, 57А. Максимальная цена контракта составила 1 697 304,92 рубля.

Тендер на проведение капитального ремонта мягкой кровли в ГАУ «Тагильский пансионат» размещен на официальном сайте госзакупок. На осуществление ремонтных работ выделено 1,6 млн рублей.

Заявки на выполнение ремонта принимаются до 13 августа. 17 августа состоится электронный аукцион, на котором и определится подрядчик.

Исполнитель обязан демонтировать мягкую часть кровли, выровнять основание, выполнить гидроизоляцию унифлексом и постелить новую. Также подрядчик выполняет отделку фасадов в местах примыканий к кровле у главного и служебного входов.

Исполнитель должен обеспечить вывоз строительного мусора с территории ремонтных работ.

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#Экономика#Нижний Тагил#Подрядчик#Госзакупки#Капитальный ремонт#Кровля#Электронный аукцион
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