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Posted 23 июля 2018,, 10:20

Published 23 июля 2018,, 10:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

700 тыс. рублей выделено на ремонт мусоропровода в здании общежития НТСК

23 июля 2018, 10:20
В 2018 году в Нижнем Тагиле будет произведен ремонт мусоропровода в здании общежития Нижнетагильского строительного колледжа по адресу улица Мира, 58. На проведение ремонта выделено 735 148 рублей.

Нижнетагильский строительный колледж на официальном сайте госзакупок разместил заявку на проведение ремонта мусоропровода в здании общежития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области НТСК. Максимальная цена контракта составила 735 148 рублей.

Заявки на осуществление ремонтных работ принимаются до 8 августа.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнить ремонт мусоропровода в здании общежития в течение 14 календарных дней с момента подписания договора. Гарантия на выполненные работы, в том числе на используемые в работе материалы, составляет не менее одного года с момента подписания акта приемки готового объекта.

Подрядчик должен обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора с территории объекта.

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#Экономика#Нижний Тагил#Подрядчик#Госзакупки#Ремонт#Сроки#Заявки#Строительный колледж#Строительный мусор
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