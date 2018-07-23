700 тыс. рублей выделено на ремонт мусоропровода в здании общежития НТСК

Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнить ремонт мусоропровода в здании общежития в течение 14 календарных дней с момента подписания договора. Гарантия на выполненные работы, в том числе на используемые в работе материалы, составляет не менее одного года с момента подписания акта приемки готового объекта.