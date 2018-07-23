700 тыс. рублей выделено на ремонт мусоропровода в здании общежития НТСК

Posted 23 июля 2018,, 10:20
Published 23 июля 2018,, 10:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Нижнетагильский строительный колледж на официальном сайте госзакупок разместил заявку на проведение ремонта мусоропровода в здании общежития государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области НТСК. Максимальная цена контракта составила 735 148 рублей.
Заявки на осуществление ремонтных работ принимаются до 8 августа.
Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнить ремонт мусоропровода в здании общежития в течение 14 календарных дней с момента подписания договора. Гарантия на выполненные работы, в том числе на используемые в работе материалы, составляет не менее одного года с момента подписания акта приемки готового объекта.
Подрядчик должен обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора с территории объекта.