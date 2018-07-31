Два детских сада с ясельными группами появятся в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил подал заявку на получение субсидии из областного бюджета на строительство двух детских садов-яслей. Один детский сад будет находиться в микрорайоне «Запрудный», другой — в микрорайоне «Муринские пруды».

Детский сад, который планируется построить в «Запрудном» рассчитан на 90 мест, в «Муринских прудах» разместят дошкольное учреждение вместимостью 170 детей. До 1 декабря муниципалитету предстоит подготовить проекты новых объектов и получить положительное заключение госэкспертизы. Врио главы города Владислав Пинаев отметил, что у города ощущается острая потребность в детских садах с ясельными группами. Наряду с заявкой на строительство двух новых детских садов мы ведём работу по подготовке ещё четырёх земельных участков,рассказал Владислав Юрьевич. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что помимо строительства новых дошкольных образовательных учреждений планируется реконструкция зданий бывших детских садов на улицах Новострой и Карла Маркса.