Два детских сада с ясельными группами появятся в Нижнем Тагиле

Posted 31 июля 2018, 13:40
Published 31 июля 2018, 13:40
Modified 24 февраля, 12:35
Updated 24 февраля, 12:35
Детский сад, который планируется построить в «Запрудном» рассчитан на 90 мест, в «Муринских прудах» разместят дошкольное учреждение вместимостью 170 детей.
До 1 декабря муниципалитету предстоит подготовить проекты новых объектов и получить положительное заключение госэкспертизы. Врио главы города Владислав Пинаев отметил, что у города ощущается острая потребность в детских садах с ясельными группами.
Наряду с заявкой на строительство двух новых детских садов мы ведём работу по подготовке ещё четырёх земельных участков,рассказал Владислав Юрьевич.
Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что помимо строительства новых дошкольных образовательных учреждений планируется реконструкция зданий бывших детских садов на улицах Новострой и Карла Маркса.