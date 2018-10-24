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Posted 24 октября 2018,, 07:16

Published 24 октября 2018,, 07:16

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Игры первого тура первенства округа по мини-футболу прошли 20 октября в Новоасбесте

24 октября 2018, 07:16
В соревнованиях приняли участие 8 школьных команд и 8 команд территориальных администраций. Следующий тур будет в марте 2019 года.

В прошлые выходные, 20 октября, в Новоасбесте на стадионе «Олимп» прошел первый тур игр в первенстве по мини-футболу в Горноуральском городском округе.

В прошедших соревнованиях участвовали восемь школ, состав участников с 2004 года рождения и старше. И восемь команд территориальных администраций.

Главе по социальной политике Виктору Ищенко было дано приветственное слово перед началом соревнований.

Второй тур первенства пройдет в марте следующего года. Всего в ходе первенства школьные команды будут участвовать в четырех играх, команды территориальных администраций проведут игры в шести турах.

Кроме этого, 20 октября на стадионе «Олимп» открыли спортплощадку для занятий уличной гимнастикой. Финансирование строительства площадки проходила при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области в рамках реализации госпрограммы, указано на официальном сайте Горноуральского городского округа.

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#Спорт#ГГО и пригород#Школьники#Новоасбест#Первенство#Мини-футбол#Горноуральский городской округ
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