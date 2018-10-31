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Posted 31 октября 2018, 11:08

Published 31 октября 2018, 11:08

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

13 стран заявились на этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

31 октября 2018, 11:08
1 и 2 декабря в Нижнем Тагиле состоится этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин. Заявки на участие подали 13 стран.

Заявки на участие в соревнованиях подали 13 стран. Ожидается, что в Нижнем Тагиле соберутся сильнейшие спортсмены мира из Японии, Германии, России, Казахстана, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Словении, Польши, Чехии, Италии, Финляндии и Болгарии.

В предстоящем зимнем сезоне в Нижнем Тагиле пройдут несколько крупных соревнований международного уровня. С 8 по 10 марта – финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин. 16 и 17 марта – финальный тур женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, пишет «Тагильский рабочий».

#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Кубок мира#Лыжники#Трамплины
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