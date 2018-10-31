13 стран заявились на этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

В предстоящем зимнем сезоне в Нижнем Тагиле пройдут несколько крупных соревнований международного уровня. С 8 по 10 марта – финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин. 16 и 17 марта – финальный тур женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, пишет «Тагильский рабочий».