500 тысяч рублей отсудила семья из Нижнего Тагила за испорченный ламинат

Тогда Павел и Екатерина решили обратились с исковым заявлением в Ленинский районный суд. Истцы запросили у ответчика двойную цену за ламинат (240 тысяч) и оплату работ по укладке напольного покрытия (22,1 тысячи). Также супруги потребовали с Кудрявцева неустойку за нарушение сроков и компенсацию морального вреда (50 тысяч).