Более 2 тыс. мест будут созданы в детских садах Нижнего Тагила до конца 2021 года

Posted 1 ноября 2018, 16:20
Published 1 ноября 2018, 16:20
Modified 24 февраля, 12:39
Updated 24 февраля, 12:39
На совещании, которое провел заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров, обсуждался вопрос строительства новых детских садов в городе.
Всего в 2018 году были открыты новые ясельные группы, которые посещают 123 ребенка до трех лет.
Сейчас идет строительство садиков на улице Удовенко и Уральском проспекте.
Начальник управления образования Татьяна Удинцева отметила, что острая необходимость в дошкольных учреждениях существует в микрорайонах Муринские пруды и Запрудный, поскольку это новые микрорайоны.
Поимо строительства новых детских садов, в Дзержинском районе при проектировании новых домов планируется размещение дошкольных учреждений на первых этажах домов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.