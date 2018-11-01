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Posted 1 ноября 2018, 16:20

Published 1 ноября 2018, 16:20

Modified 24 февраля, 12:39

Updated 24 февраля, 12:39

Более 2 тыс. мест будут созданы в детских садах Нижнего Тагила до конца 2021 года

1 ноября 2018, 16:20
До конца 2021 года в Нижнем Тагиле будет создано 1570 мест для детей от полутора до трех лет и 1 тыс. мест для детей до года.

На совещании, которое провел заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров, обсуждался вопрос строительства новых детских садов в городе.

Всего в 2018 году были открыты новые ясельные группы, которые посещают 123 ребенка до трех лет.

Сейчас идет строительство садиков на улице Удовенко и Уральском проспекте.

Начальник управления образования Татьяна Удинцева отметила, что острая необходимость в дошкольных учреждениях существует в микрорайонах Муринские пруды и Запрудный, поскольку это новые микрорайоны.

Поимо строительства новых детских садов, в Дзержинском районе при проектировании новых домов планируется размещение дошкольных учреждений на первых этажах домов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Дошкольники#Детские сады#Места
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