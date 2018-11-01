Более 2 тыс. мест будут созданы в детских садах Нижнего Тагила до конца 2021 года

До конца 2021 года в Нижнем Тагиле будет создано 1570 мест для детей от полутора до трех лет и 1 тыс. мест для детей до года.

На совещании, которое провел заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров, обсуждался вопрос строительства новых детских садов в городе. Всего в 2018 году были открыты новые ясельные группы, которые посещают 123 ребенка до трех лет. Сейчас идет строительство садиков на улице Удовенко и Уральском проспекте. Начальник управления образования Татьяна Удинцева отметила, что острая необходимость в дошкольных учреждениях существует в микрорайонах Муринские пруды и Запрудный, поскольку это новые микрорайоны. Поимо строительства новых детских садов, в Дзержинском районе при проектировании новых домов планируется размещение дошкольных учреждений на первых этажах домов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Материалы по теме Новые детские сады в Нижнем Тагиле будут соответствовать современным СанПиНам