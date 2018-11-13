Избили 65-летнего учителя: два жителя Краснотурьинска получили по 10 лет за убийство

Posted 13 ноября 2018,, 08:54
Published 13 ноября 2018,, 08:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следствие считает, что 29 ноября 2017 года два молодых человека, проживающих в поселке Рудничный города Краснотурьинска в состоянии алкогольного опьянения пришли навестить 65-летнего пенсионера бывшего учителя физики в квартире на улице Соломенникова. В результате беседы возник конфликт, тогда молодые люди нанесли пожилому человеку множественные удары, причинив тяжкие телесные повреждения. Уходя, один из злоумышленников, похитил телевизор пострадавшего стоимостью 45 тысяч рублей.
Пенсионер скончался в больнице от полученных травм.
Суд признал молодых людей виновными в причинении смерти по неосторожности и приговорил каждого к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, информирует СУ СК РФ по Свердловской области.