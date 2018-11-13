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Posted 13 ноября 2018,, 08:54

Published 13 ноября 2018,, 08:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Избили 65-летнего учителя: два жителя Краснотурьинска получили по 10 лет за убийство

13 ноября 2018, 08:54
Два молодых человека 1993 и 1999 годов рождения из поселка Рудничный города Краснотурьинск получили по 10 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью 65-летнему пенсионеру, повлекшего его смерть.

Следствие считает, что 29 ноября 2017 года два молодых человека, проживающих в поселке Рудничный города Краснотурьинска в состоянии алкогольного опьянения пришли навестить 65-летнего пенсионера бывшего учителя физики в квартире на улице Соломенникова. В результате беседы возник конфликт, тогда молодые люди нанесли пожилому человеку множественные удары, причинив тяжкие телесные повреждения. Уходя, один из злоумышленников, похитил телевизор пострадавшего стоимостью 45 тысяч рублей.

Пенсионер скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал молодых людей виновными в причинении смерти по неосторожности и приговорил каждого к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, информирует СУ СК РФ по Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Избиение#Суд#Краснотурьинск#Пенсионер#Убийство#Лишение свободы
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