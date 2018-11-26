Юные гимнастки из Нижнего Тагила одержали победу на всероссийских соревнованиях

Posted 26 ноября 2018, 08:47
Published 26 ноября 2018, 08:47
Modified 17 сентября 2022, 15:36
Updated 17 сентября 2022, 15:36
С 20 по 24 ноября в Иваново состоялись всероссийские соревнования «Краса Руси» и «Березка», в которых приняли участие воспитанницы школы олимпийского резерва №3 из Нижнего Тагила.
В индивидуальной программе золотую медаль выиграла Аделина Низамутдинова из Нижнего Тагила, специальными призами были отмечены тагильские спортсменки Елизавета Зараменских, Милана Бушина и Олеся Вернигор.
В групповых упражнениях победу завоевал коллектив из Нижнего Тагила «Миледи». А в финале во втором юношеском разряде чемпионками стали «Милашки». Подготовкой тагильской команды занимаются тренеры Дина Корюкова и Мария Уймина, сообщает ИА «Все Новости».