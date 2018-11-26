Юные гимнастки из Нижнего Тагила одержали победу на всероссийских соревнованиях

Юные тагильчанки заняли первое место в индивидуальной программе, а также в групповых упражнениях на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике в Иваново.

С 20 по 24 ноября в Иваново состоялись всероссийские соревнования «Краса Руси» и «Березка», в которых приняли участие воспитанницы школы олимпийского резерва №3 из Нижнего Тагила. В индивидуальной программе золотую медаль выиграла Аделина Низамутдинова из Нижнего Тагила, специальными призами были отмечены тагильские спортсменки Елизавета Зараменских, Милана Бушина и Олеся Вернигор. В групповых упражнениях победу завоевал коллектив из Нижнего Тагила «Миледи». А в финале во втором юношеском разряде чемпионками стали «Милашки». Подготовкой тагильской команды занимаются тренеры Дина Корюкова и Мария Уймина, сообщает ИА «Все Новости». Материалы по теме Красноуральские тяжелоатлеты взяли «золото» Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу Владислав Пинаев стал лучшим пловцом среди чиновников Свердловской области