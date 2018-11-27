Петиция в поддержку экс-директора Екатеринбургского цирка набрала более 1200 подписей

Напомним, что конфликт Марчевского с компанией «Росгосцирк» длился на протяжении нескольких лет и в октябре 2018 года достиг своего пика. Тогда руководство компании упразднило должность директора-художественного руководителя Екатеринбургского цирка. Причиной стали заявления, направленные в прокуратуру по факту проверки деятельности Анатолия Павловича на соответствие законодательству РФ. Сам Марчевский называет все обвинения безосновательными и заявляет о том, что не остановится, пока не вернётся на пост директора.