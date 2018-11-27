tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2018,, 02:30

Published 27 ноября 2018,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Петиция в поддержку экс-директора Екатеринбургского цирка набрала более 1200 подписей

27 ноября 2018, 02:30
В интернете начинает набирает популярность петиция в поддержку экс-директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского. За 4 дня с момента создания она набрала уже более 1200 подписей.

Петицию опубликовала врач и преподаватель Уральского медицинского университета Елена Зерчанинова. Адресатом является министр культуры РФ Владимир Мединский. Автор и подписавшиеся требуют восстановить в должности уволенного ранее Анатолия Марчевского.

Я являюсь многолетним зрителем и поклонником циркового искусства, в Екатеринбургском цирке Анатолий Павлович Марчевский ежегодно ставил потрясающие цирковые спектакли. Марчевский создал и проводил на протяжении 10 лет уникальный в цирковом мире «Фестиваль клоунов». Знаю Анатолия Павловича и как депутата Законодательного собрания Свердловской области, неоднократно при его участии решались вопросы социальной помощи избирателям, и он всегда откликался на беды и проблемы наших горожан,указано в тексте петиции.

Известно, что среди 1200 человек, которые подписали обращение есть и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, сообщают «Аргументы и факты Урал».

Анатолий Павлович, мы с тобой! Друзья, подписать просто, по ссылке в моем профиле! Спасем нашего директора, спасем наш цирк!обратился Исаев к своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Напомним, что конфликт Марчевского с компанией «Росгосцирк» длился на протяжении нескольких лет и в октябре 2018 года достиг своего пика. Тогда руководство компании упразднило должность директора-художественного руководителя Екатеринбургского цирка. Причиной стали заявления, направленные в прокуратуру по факту проверки деятельности Анатолия Павловича на соответствие законодательству РФ. Сам Марчевский называет все обвинения безосновательными и заявляет о том, что не остановится, пока не вернётся на пост директора.

Материалы по теме
Рейдерский захват цирка в Екатеринбурге подтвержден в РосгосциркеДиректор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский намерен подать иск к РосгосциркуЦирк продолжит работу: решение о закрытии цирка в Екатеринбурге обжалуют в суде
#Общество#Новости УрФО#Интернет#Увольнение#Директор#Цирк#Петиция#Сбор подписей#Анатолий марчевский#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07