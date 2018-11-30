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Posted 30 ноября 2018,, 14:16

Published 30 ноября 2018,, 14:16

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Схема работы с коммунальными отходами утверждена в Свердловской области

30 ноября 2018, 14:16
30 ноября утверждена новая схема работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года.

Департамент информполитики Свердловской области утвердил документ о работе с ТКО. В нем изложены норма сбора ТКО, общий объем образования отходов. В схеме расписано количество полигонов, у которых имеется лицензия, а также число контейнерных площадок в областях региона.

В новую схему по работе с ТКО внесены сорок полигонов, включенных в государственный реестр. Их количество равняется 12% от общего числа действующих объектов, сообщает УрБК.

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