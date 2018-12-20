Судьба цирка в Екатеринбурге будет решена на заседании Облсуда

Posted 20 декабря 2018,, 05:10
Published 20 декабря 2018,, 05:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
20 декабря в 11:50 состоится заседание Облсуда с судьей Яной Волковой, на котором будет рассмотрена апелляция представителей филиала ФКП «Росгосцирк» - «Екатеринбургский государственный цирк» и ФКП «Российская государственная цирковая компания». Апелляция содержит прошение об отмене решения от 26 сентября о закрытии цирка из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщает Just Media.
Напомним, согласно решению Ленинского районного суда цирк должен был быть закрыт 1 ноября 2018 года, однако на сегодняшний день он продолжает свою работу.