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Posted 26 декабря 2018,, 14:25

Published 26 декабря 2018,, 14:25

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жители Старателя узнали о мерах безопасности в новогодние праздники

26 декабря 2018, 14:25
25 декабря в поселке Старатель состоялось открытие главной елки. Жителям поселка рассказали о том, как безопасно встретить Новый год.

На площади у ДК «Салют» сельчане собрались, чтобы отпраздновать открытие новогодней елки. Помимо праздничного мероприятия, состоялась демонстрация основных мер безопасности во время новогодних праздников.

Представители «Центра защиты населения Нижнего Тагила» рассказали юным жителям поселка о том, как правильно ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Инструктор по оргмассовой работе ВДПО Елена Савиных наглядно продемонстрировала тушение пожара.

Беседу о безопасном использовании пиротехники провела инспектор отдела надзорной деятельности Надежда Солярская.

Помимо этого, представители центра и волонтеры вручили жителям листовки о пожарной безопасности и подарили новогодние презенты, сообщает «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».

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#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Новый год#Пожарная безопасность#Старатель#Пиротехника#Центр защиты населения
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