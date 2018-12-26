Жители Старателя узнали о мерах безопасности в новогодние праздники

Posted 26 декабря 2018,, 14:25
Published 26 декабря 2018,, 14:25
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
На площади у ДК «Салют» сельчане собрались, чтобы отпраздновать открытие новогодней елки. Помимо праздничного мероприятия, состоялась демонстрация основных мер безопасности во время новогодних праздников.
Представители «Центра защиты населения Нижнего Тагила» рассказали юным жителям поселка о том, как правильно ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Инструктор по оргмассовой работе ВДПО Елена Савиных наглядно продемонстрировала тушение пожара.
Беседу о безопасном использовании пиротехники провела инспектор отдела надзорной деятельности Надежда Солярская.
Помимо этого, представители центра и волонтеры вручили жителям листовки о пожарной безопасности и подарили новогодние презенты, сообщает «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».