Нелегальный пункт продажи пиротехники выявлен в Верхней Салде

В Серове специалисты провели инструктажи с продавцами и с покупателями, напомнив последним о правилах безопасности при использовании пиротехники, а также о том, что пиротехническая продукция должна иметь на упаковке информацию о стране-изготовителе, условиях хранения и применения изделия, сроке годности, инструкцию на русском языке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.