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Posted 5 января 2019,, 05:00

Published 5 января 2019,, 05:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Нелегальный пункт продажи пиротехники выявлен в Верхней Салде

5 января 2019, 05:00
На территории Свердловской области спасатели проводят операцию «Новый год». В Верхней Салде выявлена нелегальная точка продажи пиротехнической продукции.

Рейды по торговым точкам, занимающимся реализацией пиротехники, проводят сотрудники МЧС и полицейские. Так, в ходе одного из рейдов на территории Нижней Салды, была обнаружена нелегальная торговая точка, расположенная в подвале жилого дома.

В Серове специалисты провели инструктажи с продавцами и с покупателями, напомнив последним о правилах безопасности при использовании пиротехники, а также о том, что пиротехническая продукция должна иметь на упаковке информацию о стране-изготовителе, условиях хранения и применения изделия, сроке годности, инструкцию на русском языке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

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#Общество#Спасатели#Новый год#Рейд#Торговля#Пиротехника
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