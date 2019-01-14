Здоровье и силы на новый год: короткие итоги недели в Нижнем Тагиле

Приятным событием для россиян стала возможность отдохнуть и оздоровиться на территории России со скидкой в 50 тысяч рублей: с 2019 года начаты выплаты компенсаций за отдых на территории страны. При этом выплаты будут делать работодатели, а эти средства будут вычитаться из налогов компаний - поэтому все стороны процесса очень довольны законом. А вот о добровольном переносе новогодних праздников россияне высказываются крайне полярно.