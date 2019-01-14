Здоровье и силы на новый год: короткие итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 14 января 2019,, 07:55
Published 14 января 2019,, 07:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Если кто-то уже воспользовался советами собеседников редакции о том, как мягко выйти на работу без вреда для организма, то далее мы советуем обратить внимание на призывы врачей носить маски: в регионе растет заболеваемость ОРВИ.
Угрозой здоровью детей стала партия нелегальных лекарств, поступившая в тагильскую детскую больницу. При этом в школах страны предлагают запретить питание из дома.
А медицинским фейлом начала года можно назвать признание минздрава Свердловской области в том, что в населенных пунктах не были построены обещанные ФАПы.
Год начался, но от января минула уже половина, и это не повод долго раскачиваться. Поэтому редакция уже подготовила материалы о важных городских и федеральных проектах. Так, в Нижнем Тагиле проведен мониторинг транспортной сети, а в регионе в целом запланирован комплекс мер по повышению безопасности и комфорта дорог.
Куда уйдут 12,9 млрд рублей - читайте в материале про главный финансовый документ Нижнего Тагила. Бюджет города на 2019 года мы изложили как в виде инфографики, так и в виде пояснений.
Среди активно обсуждаемых российских нововведений стал закон о защите животных: оказалось, что тагильчане меньше всего готовы стерилизовать питомцев и утилизовать отходы. В принципе, это снимает вопрос о том, откуда же в городе берутся стаи бездомных собак.
Для привлечения граждан к экономической активности (это если сложно) - то есть оперативному выходу мамочек из декретов (это по-простому) - в Нижнем Тагиле за несколько лет появятся еще шесть детских садов. История вполне актуальная, ведь только в первые дни года в перинатальном центре Нижнего Тагиле родились 77 малышей.
Отели, спа и зимний отдых: проект туркластера «Гора Белая» презентован свердловчанам. Презентация говорит об амбициях разработчиков, а что получится - покажет время.
Приятным событием для россиян стала возможность отдохнуть и оздоровиться на территории России со скидкой в 50 тысяч рублей: с 2019 года начаты выплаты компенсаций за отдых на территории страны. При этом выплаты будут делать работодатели, а эти средства будут вычитаться из налогов компаний - поэтому все стороны процесса очень довольны законом. А вот о добровольном переносе новогодних праздников россияне высказываются крайне полярно.
Ну и для создания настроения, предлагаем порадоваться успехам тагильчан. Так, тагильская певица СветояРА набрала уже около 4 млн просмотров на ютубе с клипом на кавер песни группы KAZKA. А тагильская новогодняя ель стала одним из лидеров в голосовании за праздничные деревья в моногородах России.