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Posted 4 февраля 2019,, 11:33

Published 4 февраля 2019,, 11:33

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Инвестиционный капитал Свердловской области будет презентован в Японии

4 февраля 2019, 11:33
Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов представит в Японии особенности ведения бизнеса в регионе.

4 февраля вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отправится в Токио с деловым визитом. Также в Японию прибудут представители еще семи российских субъектов и ряда технологических компаний. Целью данной встречи станет развитие экономических отношений Японии и России.

По словам Орлова, в 2018 году объем товарооборота между свердловскими и японскими предприятиями увеличился на 7%, превысив 150 млн долларов. Такой динамике способствовало то, что в 2017 году Япония стала партнером выставки «Иннопром».

В ходе рабочего визита представители регионов России представят японским партнерам приоритеты социально-экономического развития России, презентуют инвестпроекты, инфраструктуру и меры господдержки инвесторов в России. Мероприятие организовано АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фондом «Росконгресс» при поддержке Японской организации по развитию внешней торговли, сообщается на официальном сайте губернатора Свердловской области.

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#Экономика#ИННОПРОМ#Свердловская область#Япония#Алексей Орлов#Презентация
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