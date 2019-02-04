Инвестиционный капитал Свердловской области будет презентован в Японии

Posted 4 февраля 2019,, 11:33
Published 4 февраля 2019,, 11:33
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
4 февраля вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отправится в Токио с деловым визитом. Также в Японию прибудут представители еще семи российских субъектов и ряда технологических компаний. Целью данной встречи станет развитие экономических отношений Японии и России.
По словам Орлова, в 2018 году объем товарооборота между свердловскими и японскими предприятиями увеличился на 7%, превысив 150 млн долларов. Такой динамике способствовало то, что в 2017 году Япония стала партнером выставки «Иннопром».
В ходе рабочего визита представители регионов России представят японским партнерам приоритеты социально-экономического развития России, презентуют инвестпроекты, инфраструктуру и меры господдержки инвесторов в России. Мероприятие организовано АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фондом «Росконгресс» при поддержке Японской организации по развитию внешней торговли, сообщается на официальном сайте губернатора Свердловской области.