Житель Каменска-Уральского через суд взыскал с юридической компании 175 000 рублей

Житель Каменска-Уральского обратился в ООО «Компани Пром» за помощью, связанной с возвратом денежных средств банку по кредитному договору, оформленному третьим лицом, где потребитель выступил поручителем. За свои услуги организация взяла 112 000 рублей и на этом всё закончилось. Никаких действий, направленных на решение проблемы клиента, компания не предприняла.