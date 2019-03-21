Качество новых тагильских дорог не будет уступать покрытию Крымского моста

Всего в 2019 году согласно национальному проекту «Безопасные дороги» будет отремонтировано 24 объекта (участки 21 дороги) общей протяжённостью 29,7 км. По семи объектам конкурс разыграют к 15 мая 2019 года – это улицы Челюскинцев, Гагарина, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина. Другие объекты были разыграны ранее, их ремонтам займется УБТ-Сервис.