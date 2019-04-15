Тагильчанина, хранившего тело возлюбленной в диване, осудили на 11 лет

Напомним, 13 ноября 2018 года тагильчанин во время празднования своего дня рождения приревновал свою возлюбленную, а потом задушил её. После застолья Малахов уснул рядом с трупом девушки, а утром спрятал её тело в диван и уехал к знакомому. Последнему он и проговорился о содеянном. По словам знакомых пары, Малахов регулярно избивал возлюбленную.