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Posted 15 апреля 2019, 09:47

Published 15 апреля 2019, 09:47

Modified 19 августа 2024, 22:23

Updated 19 августа 2024, 22:23

Тагильчанина, хранившего тело возлюбленной в диване, осудили на 11 лет

Тагильчанина, хранившего тело возлюбленной в диване, осудили на 11 лет

15 апреля 2019, 09:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Дзержинский райсуд Нижнего Тагила приговорил 25-летнего жителя Вагонки Евгения Малахова к 11 годам колонии строгого режима. Мужчина задушил свою возлюбленную, а затем спрятал её тело в диван и хранил его там трое суток.

Как рассказали корреспонденту TagilCity.ru в пресс-службе суда, тагильчанина осудили сразу по нескольким статьям УК РФ. Два года колонии он получил за два эпизода по статье «Угрозы убийством», «Истязание» и «Покушение на мелкое хищение». Отдельно его осудили по статье «Убийство» — в итоге по совокупности преступлений Малахов получил 11 лет. Приговор вступил в законную силу.

Санкции всех статей предусматривали максимальный срок лишения свободы в 15 лет.

Напомним, 13 ноября 2018 года тагильчанин во время празднования своего дня рождения приревновал свою возлюбленную, а потом задушил её. После застолья Малахов уснул рядом с трупом девушки, а утром спрятал её тело в диван и уехал к знакомому. Последнему он и проговорился о содеянном. По словам знакомых пары, Малахов регулярно избивал возлюбленную.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Уголовное дело#Убийство#Лишение свободы#Колония#Колония строгого режима
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