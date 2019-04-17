tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2019, 18:15

Published 17 апреля 2019, 18:15

Modified 17 сентября 2022, 16:00

Updated 17 сентября 2022, 16:00

Екатеринбургские театры получили три «Золотые маски»

17 апреля 2019, 18:15
На сцене Большого театра в Москве были вручены награды театральной премии «Золотая маска – 2019». Награды в трёх номинациях получили екатеринбуржцы, сообщают «Европейско-азиатские новости».

В номинации «Оперетта-мюзикл/женская роль» награду получила выпускница Екатеринбургского театрального института и актриса Театра музыкальной комедии Юлия Дякина. За роль Харона в этом же спектакле награды удостоился Игорь Ладейщиков. Коллектив «Пахита» Екатеринбургского театра оперы и балета, состоящий из Альоны Пикаловой, Елены Зайцевой, Федора Леднёва, Юрия Красавина, Вячеслава Самодурова, Павла Гершензона и Сергея Вихарева, получил специальную премию жюри.

«Золотая маска» является российской национальной театральной премией, которую учредили в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Награды удостаиваются лучшие спектакли всех жанров театрального искусства.

Материалы по теме
79 заявок подано для участия в фестивале «Возьмёмся за руки, друзья…»
#Общество#Культура#Новости УрФО#Фестиваль#Театр#Награды#Сцена#Номинации#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика