Вышли на плато. Что разрешили свердловчанам на этой неделе?

… даже при соблюдении всех санитарных правил, к сожалению, в детских садах периодически фиксируют случаи заражения. Думаю, вы понимаете, что вирус в группе садика может распространиться очень быстро. Среди всех заболевших коронавирусом в Свердловской области 15,5% — дети в возрасте до 18 лет. Поэтому мы очень аккуратно принимаем решения об открытии новых групп и пока не можем позволить работать садикам на полную мощность, написал глава региона на своей странице в Instagram.