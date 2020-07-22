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Posted 22 июля 2020, 09:55

Published 22 июля 2020, 09:55

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В Нижнем Тагиле неизвестные украли мусорные контейнеры

22 июля 2020, 09:55
В Нижнем Тагиле неизвестные украли два контейнера для сбора твердых коммунальных отходов, еще пять оказались повреждены, сообщает АН «Между строк».

В связи с произошедшим инцидентом ООО «Компания „Рифей“» направила в правоохранительные органы заявление о краже и вандализме.

В пресс-службе компании рассказали, что новые контейнеры появились в Дзержинском районе с начала июля. За три недели с момента их обновления, пострадали пять контейнеров, еще два были украдены.

По словам исполнительного директора ООО «Компания „Рифей“» Федора Потапова, даже если у контейнера отсутствует одно колесо, то это делает его практически непригодным для использования. Снижение числа контейнеров приводит к тому, что площадки для сбора ТКО оказываются переполненными.

Напомним, в Нижнем Тагиле компания обновляет контейнеры. В начале июля в Дзержинском районе появились 300 новы контейнеров.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Кража#Рифей#ТКО
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