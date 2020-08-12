В Екатеринбурге вечеринка на Шарташе завершилась приездом скорой

Как рассказала порталу сама девушка, она упала в обморок.
Перед мероприятием я несколько суток не ела почти никакую еду. Днем на улице было жарко, и у меня начала болеть голова, но это меня не остановило перед распитием алкоголя, рассказала девушка.
Состояние алкогольного опьянения наступило быстро и в результате девушка упала в обморок.
Она отметила, что это был голодный обморок. Организаторы вечеринки незамедлительно вызвали для нее скорую помощь.
Напомним, ранее под окнами свердловского правительства прошла вечеринка, на которой собрались около 200 человек.