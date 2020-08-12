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В Екатеринбурге вечеринка на Шарташе завершилась приездом скорой

12 августа 2020, 08:18
В Екатеринбурге 7 августа на Шарташе прошла шумная вечеринка. Однако она была сорвана из-за того, что одной из посетительниц стало плохо. На место приехала скорая помощь, сообщает E1.

Как рассказала порталу сама девушка, она упала в обморок.

Перед мероприятием я несколько суток не ела почти никакую еду. Днем на улице было жарко, и у меня начала болеть голова, но это меня не остановило перед распитием алкоголя, рассказала девушка.

Состояние алкогольного опьянения наступило быстро и в результате девушка упала в обморок.

Она отметила, что это был голодный обморок. Организаторы вечеринки незамедлительно вызвали для нее скорую помощь.

Напомним, ранее под окнами свердловского правительства прошла вечеринка, на которой собрались около 200 человек.

Полиция Екатеринбурга проводит проверку из-за вечеринки под окнами правительства
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