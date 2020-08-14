В Нижнем Тагиле полиция установила личность погибшего мужчины на «Уралвагонзаводе»

Им оказался 51-летний житель Вагонки. Он ранее работал на УВЗ. На данный момент правоохранительными органами и службой безопасности проводится проверка по факту инцидента. Устанавливается, как посторонний человек смог проникнуть на территорию предприятия.
Как рассказал изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, при мужчине были найдены ключи, талон ко врачу, но документов при нем не оказалось. Мужчина находился между валом и лентой.
Чтобы его извлечь, пришлось срезать ленту. По не подтверждённой пока информации, данный гражданин ранее работал на УВЗ. Каким образом он оказался в цехе и что там делал, сейчас выясняет полиция,рассказал Валерий Горелых.
Вечером 13 августа в цехе № 552 был найден труп неизвестного мужчины. По данным издания, тело было найдено после аварийной остановки конвейера, когда рабочие пытались выяснить причину поломки. Кроме того, работники цеха не опознали в погибшем ни одного из своих коллег.