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Епископ Евгений не вошел в топ-100 влиятельных людей Нижнего Тагила

18 августа 2020, 15:30
Фото: официальный сайт РПЦ
Епископ Евгений Нижнетагильский в 2020 году не попал в топ-100 влиятельных персон города. При этом в прошлом году он был на 38 месте топа.

В этот раз в списке влиятельных оказался отец Геннадий, являющийся настоятелем храма Александра Невского. По сравнению с 2019 годом он несколько укрепил свои позиции — переместился с 83 места на 60-62.

Очень странно, что епископ Евгений теряет влияние, причем у настоятеля оно растет. Возможно, это связано с тем, что влияние церкви недооценивается. Церковь, безусловно, способна изменить общественное мнение и даже влиять на политические процессы. Некоторые наши спикеры отмечали, что нельзя смешивать политику и веру. Но мы считаем, что многие изменения в социальной сфере взаимосвязаны, а под влиятельностью понимаются не только административные ресурсы.

На позиции в рейтинге также могла сказаться закрытость процессов, в которых участвует церковь. Однако немалая часть населения Нижнего Тагила являются верующими людьми. И аудитория епископа значительно больше, чем, например, у депутата гордумы или бизнесмена.

TagilCity опубликовало топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
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