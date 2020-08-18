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Свердловские власти передумали открывать детские сады в «докоронавирусном» режиме

18 августа 2020, 18:48
В Свердловской области детские сады продолжат работать с загрузкой наполовину. Такое решение было принято в региональном министерстве образования, сообщили в оперативном штабе.

Министр образования и молодежной политики региона объяснил, что дошкольным учреждениям необходимо адаптироваться к новым условиям, а потому некоторое время планируется сохранять 50% загрузку, чтобы в краткосрочной перспективе перейти к полноценной работе с соблюдением всех правил безопасности для защиты от коронавируса.

Соответственно, трактуются поправки в указ губернатора таким образом, что режим работы детских садов предполагает только 50% загрузку.

Кроме того, с той же загрузкой разрешается возобновление деятельности учреждений, которые не имеют лицензии, но осуществляют уход за детьми. В дальнейшем уже будет приниматься решение о полном восстановлении деятельности учреждений.

Как ранее стало известно, в Нижнем Тагиле также сообщили о том, что детские сады пока не планируют открывать в обычном режиме.

Детсады Нижнего Тагила пока не планируют возвращать в «докоронавирусный» график
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#Свердловская область#Детский сад#Коронавирус#Общество
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