Свердловские власти передумали открывать детские сады в «докоронавирусном» режиме

Министр образования и молодежной политики региона объяснил, что дошкольным учреждениям необходимо адаптироваться к новым условиям, а потому некоторое время планируется сохранять 50% загрузку, чтобы в краткосрочной перспективе перейти к полноценной работе с соблюдением всех правил безопасности для защиты от коронавируса.