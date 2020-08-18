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В Свердловской области еще у 174 человек подтвержден коронавирус

18 августа 2020, 12:37
В Свердловской области за сутки с 17 по 18 августа было подтверждено 149 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Большая часть случаев приходится на Екатеринбург. Там было выявлено 90 случаев заражения. Остальные зараженные проживают в других городах региона, в том числе и Нижнем Тагиле.

Всего за период пандемии коронавируса в регионе подтверждено 23 695 случаев заболевания.

Отмечается, что 78 человек находятся в тяжелом состоянии, 75 из них — в реанимации, в том числе 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 264 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Количество выписанных пациентов увеличилось на 74 человека и составляет 19 176 человек.

Кроме того, подтверждено еще два летальных случая. Всего от инфекции скончались 376 человек.

В России за прошедшие сутки подтверждено 4748 случаев коронавируса, а в общей сложности число заболевших составляет 932 493 человека. По выздоровлению из больниц за сутки выписано 6527 человек, а всего выздоровели 742 628 человек. Также подтверждено 132 летальных случая. Всего инфекция унесла жизни 15 872 человек.

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