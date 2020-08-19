В Свердловской области еще 147 человек заразились коронавирусом

В России за сутки с 18 по 19 августа было подтверждено 4828 случаев заражения. Общее количество заболевших достигло 937 тысяч человек, из них выздоровели уже 749 тысяч человек. За сутки из больниц было выписано 6795 человек. Кроме того, подтверждено 117 летальных случаев. Всего от инфекции скончались 15,9 тысяч человек.