TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Оперштаб назвал «рабочим моментом» ошибку в статистике заболевших COVID-19 в Тагиле

20 августа 2020, 13:06
Ошибка в статистике больных коронавирусом в Нижнем Тагиле, которая произошла 18 августа, когда было названо 2,2 тысячи заболевших, вместо 1,3 тысячи, по мнению свердловского оперативного штаба, является «рабочим моментом».

Сам факт обнародования на совещании указанных показателей не мог и не повлиял на качество оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, как и на межведомственное взаимодействие компетентных структур. Это рабочий момент,рассказали TagilCity.ru в оперативном штабе.

Напомним, 18 августа в ходе совещания по подготовке к новому учебному году, глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин сообщил, что количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле выше, чем это указано в официальной статистике (на тот момент число зараженных составляло 1355 человек — прим. ред.). Однако тем же вечером оперативным штабом информация была опровергнута. Сообщалось, что произошла техническая ошибка, а с сотрудника, ответственного за подготовку доклада, взяты объяснения.

В оперштабе опровергли информацию о 2287 больных COVID-19 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свердловская область одной из первых получит вакцину от коронавируса «Мы не до конца управляем ситуацией»: главный санврач Нижнего Тагила о коронавирусеГлавный санврач Нижнего Тагила: «30% дезинфицирующих средств бесполезны»
#Заболевшие#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14