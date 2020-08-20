Оперштаб назвал «рабочим моментом» ошибку в статистике заболевших COVID-19 в Тагиле

Напомним, 18 августа в ходе совещания по подготовке к новому учебному году, глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин сообщил, что количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле выше, чем это указано в официальной статистике (на тот момент число зараженных составляло 1355 человек — прим. ред.). Однако тем же вечером оперативным штабом информация была опровергнута. Сообщалось, что произошла техническая ошибка, а с сотрудника, ответственного за подготовку доклада, взяты объяснения.