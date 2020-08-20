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В Екатеринбурге в главной больнице для больных COVID-19 возвращают плановые приемы

20 августа 2020, 14:32
В Екатеринбурге в больнице № 40, которая ранее была отдана под лечение больных коронавирусом, возвращаются плановые приемы, сообщает E1.

По словам главного врача больницы Александра Прудкова, плановая помощь будет восстановлена с 24 августа. Он отметил, что это связано со спадом заболеваемости.

Он добавил, что здравоохранение готово ко второй волне коронавируса, если она будет.

Кроме того, стало известно, что с 20 августа в Екатеринбурге возобновляются плановые приемы в женских консультациях. Об этом заявили в горздраве. Потоки пациенток будут распределяться на беременных и тех, кто обращается по гинекологическим вопросам. Все меры безопасности при этом будут соблюдаться.

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#Екатеринбург#Больница#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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