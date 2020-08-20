В Екатеринбурге в главной больнице для больных COVID-19 возвращают плановые приемы

По словам главного врача больницы Александра Прудкова, плановая помощь будет восстановлена с 24 августа. Он отметил, что это связано со спадом заболеваемости.
Он добавил, что здравоохранение готово ко второй волне коронавируса, если она будет.
Кроме того, стало известно, что с 20 августа в Екатеринбурге возобновляются плановые приемы в женских консультациях. Об этом заявили в горздраве. Потоки пациенток будут распределяться на беременных и тех, кто обращается по гинекологическим вопросам. Все меры безопасности при этом будут соблюдаться.