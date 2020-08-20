В Нижнем Тагиле более 1,7 тысячи компаний заключили договор на вывоз мусора

Договор с регоператором — это гарантия исполнения законодательства в сфере охраны природы и защиты экологии (отходы предприятия будут своевременно вывезены и не навредят окружающей среде). Утвержденный график вывоза и учёт твердых коммунальных отходов (исходя из нормативов накопления) обеспечит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям стабильность и прогнозируемость платежей в течение всего срока действия договора, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе регионального оператора.