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В Нижнем Тагиле более 1,7 тысячи компаний заключили договор на вывоз мусора

20 августа 2020, 04:39
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле договор с региональным оператором на вывоз ТКО заключило 1781 юридическое лицо. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ООО «Компания"Рифей»».

Кроме того, на территории Горноуральского ГО договора заключили 163 компании.

Отмечается, что подать заявление на заключение договора с региональным оператором юридическое лицо может двумя способами:

  • Путем личного обращения в клиентские офисы АО "РИЦ"
  • Отправив заявление через официальный сайт регионального оператора

Договор с регоператором — это гарантия исполнения законодательства в сфере охраны природы и защиты экологии (отходы предприятия будут своевременно вывезены и не навредят окружающей среде). Утвержденный график вывоза и учёт твердых коммунальных отходов (исходя из нормативов накопления) обеспечит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям стабильность и прогнозируемость платежей в течение всего срока действия договора, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе регионального оператора.

Ранее в компании рассказали, куда обращаться в случае обнаружения несанкционированной свалки.

Куда в Нижнем Тагиле обращаться при обнаружении свалки мусора?
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