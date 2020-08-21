«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?

Когда придет сезонный грипп, чтоб мы были готовы. Если, не дай Бог, тот на этот наслоится. А мы понимаем, что COVID, он все равно будет продолжаться и идти. Мы думали, летом будет жарко: 40 градусов — такого на Урале никогда не было. Но он все равно выжил. Я думаю, 40-градусные морозы его тоже не убьют. Поэтому, если тот на другой, просто никто даже предположить не может, к чему это может привести,говорит глава Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Юрий Бармин.