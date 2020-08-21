В Нижнем Тагиле создан оперативный штаб по борьбе с ОРВИ и гриппом

Ранее глава тагильского Роспотребнадзора Юрий Бармин рассказал, что в городе вырос уровень заболеваемости пневмонией, ОРВИ и респираторными инфекциями. По его словам, за прошлую неделю показатель заболеваемости ОРВИ составил 232 человека на 100 тысяч. Это на 2% больше, по сравнению с предыдущей неделей.