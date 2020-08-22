В омском минздраве рассказали о результатах анализов Алексея Навального

Напомним, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку, после чего оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. С момента госпитализации Навальный находится в коме и не приходит в сознание. Сегодня, 22 августа, его транспортировали в Германию.