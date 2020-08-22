TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В омском минздраве рассказали о результатах анализов Алексея Навального

22 августа 2020, 18:33
Стали известны результаты анализов оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил Минздрав Омской области на своей странице во «Вконтакте».

Так, по результатам проведения анализа мочи выявлен алкоголь и кофеин. Однако оксибуратов, барбитураторв, стрихнина, судорожных и синтетических ядов в организме обнаружено не было.

В сообщении сказано, что одной из версий состояния пациента стало отравление неопознанным токсином. Поэтому анализы на выявления токсических веществ были взяты в первую очередь.

В ведомстве также подтвердили, что в поверхностных смывах с одежды и рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат. Однако вещество не является токсичным и в биоматериалах пациента не найдено.

Все результаты проведенных исследований омские медики готовы предоставить коллегам из немецкой клиники «Шарите», куда на данный момент госпитализирован господин Навальный.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку, после чего оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. С момента госпитализации Навальный находится в коме и не приходит в сознание. Сегодня, 22 августа, его транспортировали в Германию.

Материалы по теме
Главврач омской больницы рассказал о состоянии Алексея НавальногоУральскую актрису Яну Троянову задержали за пикет в поддержку НавальногоМедик из Москвы рассказал о ходе лечения Навального на своей странице в Fb
#Алексей Навальный#Госпитализация#Кома#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14