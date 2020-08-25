В Нижнем Тагиле стартует досрочное голосование по довыборам в гордуму

Основным днем голосования станет 13 сентября.
Отмечается, что процедура будет проходить не только на участках. Желающие могут проголосовать на дому.
Со 2 сентября избирательные участки будут работать в будни с 16 до 20 часов, а по выходным — с 10 до 14 часов.
Напомним, довыборы в гордуму назначены после того, как свои полномочия сложил Андрей Обельчак. На его место претендуют шесть кандидатов — Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», Александр Долгоруков («Единая Россия»), Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Также в качестве самовыдвиженца участвует в довыборах Сергей Бердников.