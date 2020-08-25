В Нижнем Тагиле стартует досрочное голосование по довыборам в гордуму

Напомним, довыборы в гордуму назначены после того, как свои полномочия сложил Андрей Обельчак. На его место претендуют шесть кандидатов — Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», Александр Долгоруков («Единая Россия»), Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Также в качестве самовыдвиженца участвует в довыборах Сергей Бердников.