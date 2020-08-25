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В Нижнем Тагиле стартует досрочное голосование по довыборам в гордуму

25 августа 2020, 14:32
Досрочное голосование на довыборах в гордуму Нижнего Тагила пройдет со 2 по 12 сентября, сообщают ИА «Все Новости» со ссылкой на главу местного избиркома Лидию Брызгалову.

Основным днем голосования станет 13 сентября.

Отмечается, что процедура будет проходить не только на участках. Желающие могут проголосовать на дому.

Со 2 сентября избирательные участки будут работать в будни с 16 до 20 часов, а по выходным — с 10 до 14 часов.

Напомним, довыборы в гордуму назначены после того, как свои полномочия сложил Андрей Обельчак. На его место претендуют шесть кандидатов — Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», Александр Долгоруков («Единая Россия»), Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), Сергей Бурлай (ЛДПР) и лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. Также в качестве самовыдвиженца участвует в довыборах Сергей Бердников.

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