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В уральских поликлиниках планируется открыть инфекционные кабинеты с отдельным входом

25 августа 2020, 10:40
В Свердловской области в рамках программы «Общественное здоровье уральцев» планируется поликлинике создать изолированные кабинеты для приёма инфекционных больных с отдельным входом, а в каждом управленческом округе — перепрофилировать под инфекционную больницу один из стационаров, пишет «Областная газета».

По словам Ольги Ковтун, региональная программа «Общественное здоровье уральцев» будет подготовлена к началу ноября. Это позволит получить возможность начать реализовывать ее со следующего года.

Большое внимание уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности и переоснащению первичной медико-санитарной помощи. Так, планируется построить новый инфекционный госпиталь в Екатеринбурге. Кроме того, планируется создать во всех поликлиниках региона изолированные кабинеты с отдельным входом для приема инфекционных больниц, а в каждом из управленческих округов — перепрофилировать один из стационаров под инфекционную больницу.

Ковтун отметила, что также будут переоснащены реанимационные палаты, модернизировано первичное звено медицинской помощи, в том числе и неотложной.

Всего в программу предложено включить 207 мероприятий. В сентябре рабочая группа определится с объемами финансирования на 2021 год.

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#Свердловская область#Инфекционная больница#Больница#Здоровье
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