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Свердловские власти рассказали о дистанционном обучении в школах

26 августа 2020, 15:01
В Свердловской области в новом учебном году дистанционное обучение вводить не планируется. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Он добавил, что это будет возможно, но только в экстренных случаях.

По его словам, домашнее обучение не способно заменить работу в коллективе. Кроме того, по мнению Морокова, дистант незаменим для детей-инвалидов. Также он может решить проблемы обучения несовершеннолетних, которых находятся в СИЗО или в больницах.

При этом Мороков считает, что в удаленке есть свои достоинства.

Напомним, с марта 2020 года все школы и другие учебные заведения перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Однако новый учебный год планируется начать в привычном формате. При этом были отменены торжественные линейки 1 сентября.

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#Свердловская область#Школы#Обучение#Общество
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