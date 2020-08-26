Снова в школу или как помочь ребенку. Советы детских психологов Нижнего Тагила

1. Для первоклашек, а также для тех учеников, которые переходят в среднее звено, важно познакомиться с новым распорядком школы, пообщаться с учителями, узнать о предметах, которые они будут изучать. В итоге ребенок не будет испытывать стресс, понимая, куда он пойдет и что будет делать.