В Екатеринбурге на на крышу ТЮЗа посадили «красного человечка»

Объект посвящен 90-летию Театра юного зрителя.
По словам автора объекта, художника Александра Люблинского, в человечек был сделан специально под архитектуру ТЮЗа.
Фигурка деревянная, примерно в два раза больше человека. Целью данного арт-объекта является внесение ярких красок в города.
Петербуржец Александр Люблинский известен своими объектам «Красные человечки». Они установлены разных городах мира: Москве, Стамбуле, Париже и других.
Напомним, что в рамках фестиваля «Стеннография» художник Покрас Лампас разрисовал граффити здание завода.