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В Екатеринбурге на на крышу ТЮЗа посадили «красного человечка»

26 августа 2020, 15:36
В Екатеринбурге появился новый арт-объект — «красный человечек» художника Александра Люблинского, сообщает пресс-служба фестиваля «Стенограффия».

Объект посвящен 90-летию Театра юного зрителя.

По словам автора объекта, художника Александра Люблинского, в человечек был сделан специально под архитектуру ТЮЗа.

Фигурка деревянная, примерно в два раза больше человека. Целью данного арт-объекта является внесение ярких красок в города.

Петербуржец Александр Люблинский известен своими объектам «Красные человечки». Они установлены разных городах мира: Москве, Стамбуле, Париже и других.

Напомним, что в рамках фестиваля «Стеннография» художник Покрас Лампас разрисовал граффити здание завода.

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#Екатеринбург#Арт-объект#ТЮЗ#Новости УрФО#Происшествия
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