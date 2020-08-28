«Они имеют полное право»: уральский полпред о сборе подписей за возврат выборов мэра

Напомним, в Свердловской области, в том числе Нижнем Тагиле и Екатеринбурге проводится сбор подписей за возврат прямых выборов мэра. На данный момент активисты уже собрали 10 тысяч подписей. Однако общественники столкнулись с проблемой со стороны правоохранительных органов. Активистов неоднократно просили убрать кубы для сбора подписей, а некоторые даже получили штрафы, в их числе депутат гордумы Андрей Пирожков. Он получил штраф в размере 20 тысяч рублей.