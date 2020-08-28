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«Они имеют полное право»: уральский полпред о сборе подписей за возврат выборов мэра

28 августа 2020, 12:15
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов высказался по поводу назначения штрафов и запретов в отношении сборщиков подписей за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга, пишет Накануне.RU.

Он пояснил, что невозможно запретить людям быть активными в политической среде.

Они имеют на это полное право. В том числе и на темы общественно-политического устройства городов и регионов. Это обсуждения и дискуссия. Никто не сказал, что большинство поддержит то или иное решение, сказал полпред.

При этом он не стал комментировать слова вице губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, который выступил против всенародных выборов глав муниципалитетов.

Напомним, в Свердловской области, в том числе Нижнем Тагиле и Екатеринбурге проводится сбор подписей за возврат прямых выборов мэра. На данный момент активисты уже собрали 10 тысяч подписей. Однако общественники столкнулись с проблемой со стороны правоохранительных органов. Активистов неоднократно просили убрать кубы для сбора подписей, а некоторые даже получили штрафы, в их числе депутат гордумы Андрей Пирожков. Он получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Депутата Пирожкова оштрафовали за организацию сбора подписей за прямые выборы мэра
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